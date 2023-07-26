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11:40, 31 июля 2023Моя страна

Россиянка нашла в лесу гигантские грибы-зонтики

Жительница Екатеринбурга обнаружила в лесу гигантские грибы-зонтики
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жительница Екатеринбурга отправилась в лес и обнаружила гигантские грибы-зонтики. Фотографиями своих находок она поделилась в соцсетях, внимание на них обратил портал E1.RU.

По словам женщины, снимки были сделаны во время похода в лес 30 июля. Она отметила, что впервые встретила грибы такого размера и в таком большом количестве.

«Стоят в траве на полянке, как сервированный стол из тарелок. Когда их увидела, аж глаза стали как эти зонтики», — поделилась екатеринбурженка. Так, на опубликованных кадрах можно увидеть, что шляпка гриба больше головы человека.

Ранее в июле сообщалось, что жительница Новосибирска обнаружила в лесу занесенный в Красную книгу России редкий гриб — оленьи рожки. Срезать гриб женщина не стала.

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    Варвара Кошечкина
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