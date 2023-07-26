Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 26 июля 2023Мир

Сын Байдена передумал признавать вину в суде

Сын президента США Байдена отказался признавать вину по делу о неуплате налогов
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Он изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины. Об этом пишет Reuters.

В отдельном заявлении, сделанном Белым домом, говорится: сам президент США и первая леди Джилл Байден «любят и поддерживают своего сына».

Расследование прокуратуры было начато еще в 2018 году — во времена администрации экс-президента США Дональда Трампа. В документах, поданных в федеральный суд в штате Делавэр, Байдена-младшего обвиняют в неуплате налогов в размере более 1,5 миллиона долларов, хотя он задолжал более 100 тысяч долларов. Ранее адвокаты обвиняемого заявляли, что в итоге он расплатился с налоговой США в полном объеме.

В рамках отдельного производства он обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием — это считается тяжким преступлением, поскольку Хантер признан зависимым от «контролируемого вещества».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший агент ЦРУ заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий

    В Белом доме высказались об обучении украинских летчиков пилотированию F-16

    Российская нефть рекордно подорожала

    Туристы избили полицейских стульями у стриптиз-клуба в Испании и попали на видео

    В МИД России назвали последствия высылки дипломатов из Молдавии

    Актер рассказал о заставившем его бросить пить позорном случае на съемках

    Стало известно об испортившейся атмосфере в ПСЖ из-за трансфера Мбаппе

    Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

    Путин начал переговоры с президентом Египта

    Названа цена самой дорогой новой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости