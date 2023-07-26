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19:39, 26 июля 2023Среда обитания

Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

Петербургские градозащитники попросили Лукашенко остановить снос дома Басевича

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Градозащитники из Санкт-Петербурга попросили помощи у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Активисты надеятся, что политик сможет остановить снос исторического здания, передает издание «Подъем».

Речь идет о доме инженера Иссахара Басевича, уроженца белорусского города Пинска. Здание располагается на Большой Пушкарской улице, оно было построено в начале XIX века. Снос объекта ведется с мая 2023 года, новый собственник планирует построить на его месте общежитие.

Градозащитники жаловались на снос властям, однако ситуация не изменилась. Теперь движение «Живой город» обратилось к Лукашенко, объяснив это тем, что он неоднократно помогал России разрешать кризисные ситуации неординарными и эффективными действиями.

«Возможно, просто одного обращения белорусского лидера к нашему губернатору хватило бы для пересмотра проекта и сохранения более значительной части здания, чем предполагается сейчас», — добавил координатор движения Дмитрий Литвинов.

В июле Лукашенко и президент России Владимир Путин попали на свадьбу россиян в Санкт-Петербурге. Видео с места событий было опубликовано в сети.

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    Александра Качан
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