Власти Крыма опровергли сообщение о переезде на материк

Советник главы Крыма Крючков опроверг переезд администрации в Краснодарский край

Сообщение о переезде сотрудников администрации Крыма и совета министров республики в Краснодарский край оказалось недостоверным.

Ранее в июле в интернете появился скриншот документа, якобы написанного от имени главы Крыма Сергея Аксенова губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В обращении «Аксенов» просит «Кондратьева» оказать помощь в организации рабочих мест сотрудникам администрации Крыма и совета министров Крыма на территории Краснодарского края.

Все документы от имени Аксенова публикуются на сайте правительства республики, однако этот документ там размещен не был. Также глава Крыма не публиковал подобных сообщений в своем Telegram-канале.

Советник Аксенова Олег Крючков указал в Telegram, что сообщение о переезде крымских властей на материк — дело рук украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Мельчает ЦИПсО, в Краснодаре жарко и моря нет», — написал он.

Информация о том, что власти Крыма готовятся к переезду в Краснодарский край, не распространилась в СМИ. Однако некоторые издания дали опровержение этих данных.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»