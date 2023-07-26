МВД и Росгвардия задержали двоих россиян за разбойное нападение

Силовики задержали двоих москвичей за разбойное нападение на трассе М-4 «Дон»

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих москвичей по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе М-4 «Дон», в результате которого они отобрали у мужчины 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые укладывают на пол и надевают наручники на двух мужчин.

По предварительным данным, преступление было совершено на 153-м километре автодороги. Подозреваемые на двух автомобилях догнали машину иностранного производства и спровоцировали ДТП. Нападавшие, вооруженные ножом, избили водителя и угрозами отняли 11 миллионов рублей, мобильный телефон и видеорегистратор, а затем скрылись.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их арестовали.