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19:27, 26 июля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

Резников: в Испании бойцы ВСУ обучаются боям в городских условиях и использованию БТР М113
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в Испании по трем направлениям. Их назвал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в Telegram-канале ведомства.

По его словам, подготовка военнослужащих в испанском городе Толедо заключается в планировании и подготовке секционного тактического обучения — боях в городских условиях.

Кроме того, бойцов обучают действовать в составе экипажа на бронетранспортере (БТР) М113, а также проходить огневой коридор, имитирующий боевую ситуацию.

Ранее стало известно, что США и западные союзники не могут достичь договоренности по ряду вопросов об обучении пилотов ВСУ применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. По этой причине задерживается получение Киевом этих самолетов.

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    Алевтина Запольская
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