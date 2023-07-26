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08:33, 26 июля 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в знакомого из-за давнего конфликта и получил шесть лет

На Амуре осудили на шесть лет мужчину, выстрелившего в давнего знакомого и его собаку

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

В Амурской области суд приговорил к шести годам и двум месяцам лишения свободы 57-летнего местного жителя, выстрелившего в знакомого и его собаку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 26 февраля фигурант на фоне давнего конфликта приехал к дому в переулке Дубовском в городе Свободном. Он взял с собой огнестрельное оружие. Когда хозяин жилища вышел, осужденный выстрелил ему в грудь. Потерпевший смог спрятаться в доме и позвонить жене, которая вызвала скорую помощь. Однако нападавший хотел проникнуть в дом, чтобы завершить разборки, но хозяйская собака преградила ему путь. Тогда он выстрелил в питомца и попал в ухо. После чего злоумышленник сбежал.

Раненого мужчину госпитализировали.

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    Екатерина Власова
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