В России назвали условие запуска прямых авиарейсов в Африку

Росавиация: запуск прямых рейсов в Африку возможен при гарантии, что самолеты не арестуют

В Росавиации назвали условие запуска прямых авиарейсов из России в Африку. По словам главы ведомства Александра Нерадько, которые приводит ТАСС, это станет возможным лишь при гарантии того, что отечественные самолеты не арестуют после приземления.

«Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также — что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — такое заявление сделал Нерадько на сессии в ходе своего выступления в рамках саммита Россия — Африка.

Глава Росавиации также отметил, что те страны Африки, куда Россия уже выполняет полеты, предоставили такие гарантии.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов, Россия предложит странам Африки пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.