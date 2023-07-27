Турист отсудил у хозяев съемного дома в Голливуде 33 миллиона из-за клопов

Британский турист отсудил у хозяев съемного дома в Голливуде 33 млн рублей из-за клопов

Британский турист отсудил у хозяев съемного дома на Голливудских холмах 375 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей) за постель с клопами. Подробностями истории поделилось издание Los Angeles Times.

Известно, что такое решение было принято после шести лет судебных разбирательств между путешественником Мешаком Муром (Meshak Moore) и владельцами жилья Генри Хуангом (Henry Huang) и Робертом Норрисом (Robert Norris).

Уточняется, что в 2015 году Мур находился в длительном отпуске в Лос-Анджелесе и снимал часть дома, который принадлежал Хуангу и Норрису. В первую же ночь он заметил на своем теле укусы насекомых, но подумал, что их оставили комары, и стал закрывать окна. Однако это не помогло, и к концу недели турист покрылся зудящими рубцами с головы до ног. Тогда Мур решил спать одетым, но и это его не спасло. Только через месяц британец проверил кровать и заметил на матрасе сотни маленьких жуков, а также их гнезда и яйца.

Турист признался, что ему пришлось лечиться в медицинском центре и три года использовать специальные кремы и лосьоны, чтобы избавиться от шрамов, появившихся после укусов.

Владельцы жилья заявили в суде, что, если бы Мур предупредил их о проблеме раньше, они бы урегулировали ситуацию до того, как она вышла из-под контроля. По данным издания, изначально судья рассматривал возможность присуждения британцу 500 тысяч долларов (более 41 миллиона рублей), но позже постановил, что он несет 25 процентов ответственности за то, что не сообщил хозяевам дома о своей неприятности заранее.

Ранее туристка из Австралии, путешествующая по Европе, пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Амстердаме квартире. Анна Пол (Anna Paul) рассказала, что она сняла квартиру для себя и своей семьи в столице Нидерландов на сайте Airbnb. Блогерша призналась, что обнаружила в постельном белье крошечных черных жучков, которые начали ползать по ее матери, когда та лежала в кровати.

