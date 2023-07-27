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09:54, 27 июля 2023Силовые структуры

В Бурятии 40 «черных копателей» напали на семерых полицейских

В Бурятии 40 «черных копателей» нефрита обстреляли и забросали камнями семерых полицейских

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии на месторождении нефрита произошло столкновение между «черными копателями» и полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 26 июля на Оспинском месторождении в Окинском районе республики. Служба безопасности компании, которой принадлежит территория, обнаружила там 40 человек, занимавших незаконной добычей нефрита, и вызвала на подмогу правоохранителей. Прибыли семь сотрудников полиции, но «черные копатели» стали забрасывать их палками, камнями, а затем открыли по ним стрельбу. Правоохранителям пришлось применить в ответ табельное оружие. Двое напавших получили ранения.

В результате потасовки силовики задержали 27 человек и доставили их в отдел МВД. Остальным удалось скрыться. Сейчас ведется их поиск.

Пострадавших среди силовиков нет.

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    Любовь Ширижик
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