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18:40, 27 июля 2023Экономика

Производители кондиционеров рекордно нажились на жаре

Bloomberg: производители кондиционеров получили рекордные доходы из-за жары

Фото: Kevin Jiner / Unsplash

Пять из семи крупнейших компаний, занимающихся отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC), получили рекордные доходы во втором квартале 2023 года на фоне охвативших северное полушарие волн жары, пишет Bloomberg.

Например, вторая по величине в США компания в этом сегменте Carrier Global Corp заработала с апреля по июнь 6 миллиардов долларов. В целом индекс HVAC, который отслеживает производителей оборудования отрасли, вырос на 20 процентов с начала июня и приближается к историческому максимуму.

Как пишет агентство, новые стандарты энергопотребления, введенные американскими властями, подталкивают потребителей покупать более эффективные, но и более дорогие устройства. К тому же экстремальная жара, установившаяся сейчас в США и Европе, как ожидается, приведет к повышению спроса на кондиционеры во второй половине года.

Ранее стало известно, что из-за жары в Европе взлетели цены на газ. На фоне аномальных температур в южных странах континента резко вырос спрос на электричество для работы кондиционеров, а, например, в Италии производство электроэнергии зависит от газа.

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    Дмитрий Воронин
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