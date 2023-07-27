Швеция назвала себя мишенью России и связала это с сожжением Корана

Швеция сочла себя мишенью дезинформации России из-за акций сожжения Корана

Швеция обвинила Россию в кампаниях дезинформации вокруг акций сожжении Корана и расширения НАТО. Министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин назвал целью таких «атак» попытки подорвать имидж Швеции как кандидата на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Мы видим, как поддерживаемые Россией субъекты распространяют неправильные заявления, например, что шведское государство стоит за осквернением священных писаний», — рассказал министр.

Пресс-секретарь шведского агентства психологической защиты Микаэль Остлунд также считает, что Москва использует акции с сожжением Корана, чтобы посеять раскол между странами Запада и нарастить напряженность в их отношениях. Он также связал это с желанием пресечь расширение НАТО.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме. Около здания разорвали и сожгли Коран. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений, а власти Ирака наряду с некоторыми другими государствами жестко осудили такие акции.