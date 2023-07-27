Большинство россиян не захотели оказаться на месте начальника

«Работа.ру»: 64 процента россиян не хотели бы оказаться на месте начальника

Большинство россиян (64 процента) не хотели бы оказаться на месте своего начальника. Таковы результаты исследования сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», о нем рассказывает RT.

Четверть сотрудников (26 процентов) рассказали, что планируют со временем вырасти до руководящей должности, а 10 процентов опрошенных считают, что подходят на роль босса лучше своего начальника.

Россияне, желающие оказаться на месте своего руководителя, рассказали, какие действия в первую очередь предприняли бы на новой позиции. 54 процента опрошенных занялись бы распределением обязанностей своих сотрудников, 42 процента утвердили бы систему премирования, а 40 процентов респондентов взялись бы за налаживание дисциплины. Проведут оценку персонала в роли начальника 38 процентов, а 36 процентов провели бы в коллективе тренинги и обучение.

О планах расширить перечень социальных льгот рассказали 27 процентов потенциальных руководителей, чуть меньшее число опрошенных (26 процентов) захотели поднять зарплату всему отделу. Изменили бы график работы 23 процента участников опроса.

Строгие меры были наименее популярны у респондентов. Штрафы за опоздание ввели бы 10 процентов россиян, а увольнять сотрудников после перехода на руководящую должность стали бы только 7 процентов опрошенных. Такое же число россиян сообщили, что ничего бы не меняли.

В опросе приняли участие 2,9 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее исследование портала «Зарплата.ру» показало, какие способы используют компании, чтобы удержать желающих уволиться сотрудников. 32 процента начальников стараются сменить график работы на более комфортный, 28 процентов поднимают зарплату, 23 — стараются дать совет и оказать сотруднику психологическую поддержку.