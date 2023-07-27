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10:29, 27 июля 2023Мир

В России оспорили обвинения в покупке оружия у ЮАР

Глава Рособоронэкспорта Михеев: Москва не покупала оружие у ЮАР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что публикации западных СМИ «о деятельности компании и заключении ряда контрактов в сентябре 2022 года» недостоверны. Вероятно, речь о сообщениях, согласно которым Москва якобы закупала оружие у ЮАР. Цитату Михеева приводит «Интерфакс».

При этом изначально с такими обвинениями выступил посол США в ЮАР Рубен Бригети, который заявил, что на российское судно, зашедшее в декабре на базу южноафриканских ВМС, грузили боеприпасы. Затем сами власти ЮАР оспорили такие заявления, а Бригети «признал, что перешел черту».

«Любые заявления официальных лиц этих государств о военно-техническом сотрудничестве России можно рассматривать как часть полномасштабной недружественной кампании», — считает Михеев.

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    Виктория Кондратьева
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