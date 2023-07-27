В Нижегородской области появился музей русского патриаршества

Музей патриаршества появился в Воскресенском соборе Арзамаса

В Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса Нижегородской области, который открылся после масштабных реставрационных работ, появился Музей патриаршества. Об этом сообщает «Российская газета».

Новая экспозиция расположилась в подклети — ранее это пространство цокольного этажа собора было недоступно для посетителей. Как отмечает издание, на данный момент это единственный музей в стране, который рассказывает о жизни и деятельности всех русских патриархов.

Так, по просьбе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия его коллеги из других епархий передали в коллекцию музея имевшиеся у них личные вещи предстоятелей РПЦ разных лет. Благодаря этому в музее появились, в частности, облачения патриарха Пимена, которые передали митрополит Вятский и Слободской Марк и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Уточняется, что все желающие смогут посетить новый музей уже в августе.

