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20:59, 27 июля 2023Среда обитания

Рекордная жара станет нормой для одной европейской страны

Met Office: рекордная жара может стать нормой для Великобритании к 2060 году

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Экстремально высокие температуры воздуха могут стать новой климатической нормой в Великобритании к 2060 году. Такие данные приводят в британской метеорологической службе Met Office.

Специалисты спрогнозировали, что при текущем уровне выбросов на планете рекордная жара 2022 года в стране (плюс 40 градусов Цельсия) будет считаться даже прохладной погодой. Метеорологи добавили, что максимальные значения температуры воздуха меняются гораздо чаще, чем минимальные — то есть британцам предстоит пережить больше беспрецедентно жарких дней, чем рекордно холодных.

В Met Office считают, что в такой динамике погоды виноваты сами люди, которые не предпринимают активных действий по спасению планеты от выбросов парниковых газов.

Ранее автор теории о глобальном потеплении, американский ученый-климатолог Джеймс Хансен, предсказал рекордное за последний миллион лет повышение температуры на Земле. По словам Хансена, перегрев планеты чреват засухами, а также более сильными, чем в настоящее время, волнами жары.

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    Нина Ташевская
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