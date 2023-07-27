«Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

В «Росатоме» заявили о готовности обеспечить Африку энергией с помощью плавучих станций

Госкорпорация «Росатом» готова обеспечить страны Африки электроэнергией с помощью плавучих станций. Об этом заявил директор компании Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

Он пообещал предложить африканским странам большой набор технологических решений, которые подойдут каждой. Это могут быть не только технологические, но и предпринимательские решения.

«Это могут быть обычные контракты, разные схемы совладения объектами, вплоть до возможности просто производить энергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны», — рассказал он.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов, Россия предложит странам Африки пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.