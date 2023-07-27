Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 27 июля 2023Мир

«Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

В «Росатоме» заявили о готовности обеспечить Африку энергией с помощью плавучих станций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» готова обеспечить страны Африки электроэнергией с помощью плавучих станций. Об этом заявил директор компании Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

Он пообещал предложить африканским странам большой набор технологических решений, которые подойдут каждой. Это могут быть не только технологические, но и предпринимательские решения.

«Это могут быть обычные контракты, разные схемы совладения объектами, вплоть до возможности просто производить энергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны», — рассказал он.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов, Россия предложит странам Африки пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    Путин назвал возможные сроки расширения G20

    Комитет Совфеда поддержал поправку о запрете на выезд после размещения повестки

    Конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

    В России высказались о перспективах сотрудничества с КНДР

    На Украине признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

    В российском регионе дошкольник нашелся живым после двухдневных блужданий в лесу

    В Госдуме предложили способ сдержать цены на бензин

    Комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста

    Опытный пилот уклонился в небе от самолета и чудом спас жизни 175 пассажиров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости