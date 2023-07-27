Сотрудники российского военкомата заработали на уклонистах 10 миллионов рублей

В Самаре судят сотрудников военкомата, получивших 10 млн рублей от уклонистов

В Самаре судят сотрудников военкомата и их сообщников, получивших 10 миллионов рублей от призывников, уклоняющихся от службы в армии и мобилизации. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, коррупционную схему помог раскрыть в октябре 2022 года местный житель, который передал взятку в 500 тысяч рублей, но решил, что его хотят обмануть, и обратился в полицию.

В результате следователи выяснили, что деньги проходили через бывшего сотрудника военкомата Самарской области, его взяли с поличным. Он согласился на сотрудничество со следствием и сдал еще одну посредницу, которая передавала взятки действующему сотруднику военкомата.

Схема работала с 2011 года, когда уклонисты платили от 120 до 160 тысяч рублей, после начала мобилизации цена выросла до полумиллиона рублей.

Им вменяется 150 преступных эпизодов.