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20:42, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Собчак сравнила популярный европейский курорт с Москвой 2000-х

Ксения Собчак назвала Монте-Карло местом, в котором нет «энергии жизни»

Фото: Антон Тушин / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала Монте-Карло местом, в котором нет «энергии жизни». О своем впечатлении от этого популярного европейского курорта она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Монте-Карло — удивительно неменяющееся место. И если в Дубае энергия больших денег, пусть и нелепая и смешная, но живая и веселая, то тут деньги есть, а энергии жизни нет», — написала Собчак. По ее словам, в городе много пожилых людей, которые «перемещаются между ресторанами и магазинами».

Ведущая добавила, что в Монте-Карло очень много русских, и сравнила его с Москвой 2000-х годов. «Как будто оказался в [ресторане] "Марио" нулевых. На день сюда заехать можно, но точно не больше», — заключила она.

Ранее Собчак предрекла появление слухов о своей эмиграции после того, как она приобрела виллу на острове Бали. По словам ведущей, на покупку она решилась после интервью с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой-Лилуной Ай.

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    Мария Большакова
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