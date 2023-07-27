Путин предложил тост за российско-африканскую дружбу

Путин предложил тост за процветание Африки и дружбу

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю саммита «Россия-Африка» предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Об этом сообщает РИА Новости.

«По традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, укрепление взаимодействия по всем направлениям, за процветание Африки и за российско-африканскую дружбу», — сказал Путин. Он отметил, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее член Совета Федерации Константин Долгов рассказал «Ленте.ру», что Россия и лично президент Путин проводит очень мудрую линию в отношении африканских стран, на основе уважения суверенитета. Сотрудничество направлено на развитие многопланового, взаимовыгодного взаимодействия сотрудничества во всех мировых делах.