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21:10, 27 июля 2023Россия

Путин предложил тост за российско-африканскую дружбу

Путин предложил тост за процветание Африки и дружбу

Фото: Валерий Шарифулин / Фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю саммита «Россия-Африка» предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Об этом сообщает РИА Новости.

«По традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, укрепление взаимодействия по всем направлениям, за процветание Африки и за российско-африканскую дружбу», — сказал Путин. Он отметил, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее член Совета Федерации Константин Долгов рассказал «Ленте.ру», что Россия и лично президент Путин проводит очень мудрую линию в отношении африканских стран, на основе уважения суверенитета. Сотрудничество направлено на развитие многопланового, взаимовыгодного взаимодействия сотрудничества во всех мировых делах.

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    Марина Совина
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