В российском сервисе для знакомств появилась уникальная опция

Пользователям «VK Знакомств» стало доступно в четыре раза больше интересов для мэтчей

В российском сервисе «VK Знакомства» появилась уникальная опция — пользователям стало доступно в четыре раза больше интересов для более точных мэтчей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, юзеры смогут указывать свои интересы из более чем 100 вариантов по таким критериям, как «Творчество», «Активный образ жизни», «Социальная жизнь», «Музыка», «Путешествия». При этом совпадающие метки будут подсвечиваться при просмотре анкеты и в чатах, созданных после мэтчей.

Кроме того, алгоритмы начнут ранжировать рекомендуемые профили исходя из общих интересов и обучатся подбирать наиболее подходящих партнеров с учетом действий пользователя. Все это помогает повышать число совпадений симпатий и частоту общения между людьми.

Отмечается, что количество мэтчей в июне выросло на 7,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение числа доступных интересов поможет пользователям получать более точные совпадения.

«VK Знакомства» появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии «ВКонтакте», сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастет в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса уже составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.