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19:54, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Медиатехнолог Лобушкин запустил интервью-шоу с участием ИИ

Медиатехнолог Лобушкин запустил интервью-шоу «Влобушкинъ» с участием ИИ

Кадр: «Влобушкинъ» / YouTube

Медиатехнолог Георгий Лобушкин объявил о запуске собственного шоу в жанре интервью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Проект «Влобушкинъ» выходит в нестандартном формате — соведущим Лобушкина является искусственный интеллект. Он не только поддерживает разговор, отвечает на вопросы и предлагает темы для обсуждений, но и генерирует картинки, помогающие визуализировать жизнь и поступки приглашенных героев.

Среди гостей проекта — медийные персонажи, участвовавшие в принятии судьбоносных для России решений. Первым гостем «Влобушкинъ» стал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Вторым героем станет бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

Шоу будет выходить на всех актуальных видеоплатформах.

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    Варвара Кошечкина
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