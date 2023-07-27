Медиатехнолог Лобушкин запустил интервью-шоу с участием ИИ

Медиатехнолог Лобушкин запустил интервью-шоу «Влобушкинъ» с участием ИИ

Медиатехнолог Георгий Лобушкин объявил о запуске собственного шоу в жанре интервью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Проект «Влобушкинъ» выходит в нестандартном формате — соведущим Лобушкина является искусственный интеллект. Он не только поддерживает разговор, отвечает на вопросы и предлагает темы для обсуждений, но и генерирует картинки, помогающие визуализировать жизнь и поступки приглашенных героев.

Среди гостей проекта — медийные персонажи, участвовавшие в принятии судьбоносных для России решений. Первым гостем «Влобушкинъ» стал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Вторым героем станет бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

Шоу будет выходить на всех актуальных видеоплатформах.