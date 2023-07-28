В Африке российское оружие сравнили с водой при пожаре

Министр обороны Буркина-Фасо сравнил российское оружие с водой при пожаре

Для Буркина-Фасо поставки вооружений из России сравнимы с водой при тушении пожара. Об этом «Ленте.ру» заявил министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

Глава оборонного ведомства отказался рассказывать, поставки каких именно вооружений Буркина-Фасо обсуждает с Россией, назвав это не тем вопросом, который стоит придавать гласности. «Но разумеется, когда твой дом охвачен огнем, ты ищешь кого-то, кто поможет тебе потушить пламя. Тебе нужна вода», — пояснил Кулибали. При этом он отметил, что Буркина-Фасо старается проявлять осторожность в отношении тех, кто, напротив, хочет «еще больше разжечь этот пожар».

Министр также указал на высокою эффективность российского оружия и военной техники, отметив, что вооруженные силы Буркина-Фасо уже давно их применяют.

Ранее в Буркина-Фасо была объявлена всеобщая мобилизация для борьбы с террористами. В западноафриканской стране действует подразделение террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и связанные с ней группировки. Неспокойная обстановка в стране и частые теракты вынудили два миллиона жителей Буркина-Фасо покинуть свои дома и бежать в более спокойные регионы страны.