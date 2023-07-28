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13:20, 28 июля 2023Мир

Буркина-Фасо допустила приглашение российских инструкторов в страну

Министр обороны Буркина-Фасо допустил появление в стране российских инструкторов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Буркина-Фасо рассматривает вопрос о приглашении в страну военных инструкторов из России для обучения местных вооруженных сил. Об этом «Ленте.ру» заявил министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

Глава оборонного ведомства допустил появление российских специалистов в Буркина-Фасо в связи с непростой ситуацией с безопасностью в регионе. «Когда у тебя дома пожар, то надо рассматривать все варианты», — пояснил Кулибали на полях саммита «Россия-Африка».

В апреле власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами. Президент республики Ибрагим Траоре объяснил, что мобилизация необходима, чтобы «предоставить государству все необходимые средства» для противодействия нападениям боевиков. На протяжении последних лет Буркина-Фасо подвергается атакам ячейки террористической организации «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (запрещена в России) и аффилированных с ней экстремистских группировок.

При этом в январе правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране. Военным дали один месяц на то, чтобы покинуть территорию западноафриканского государства.

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    Валентина Шварцман
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