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15:34, 28 июля 2023Россия

Пьяный военный на «Урале» с буквой Z устроил аварию на российской трассе

V1.ru: пьяный военнослужащий на «Урале» устроил аварию на трассе под Волгоградом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пьяный военнослужащий на грузовике «Урал», на двери которого была нарисована буква Z, устроил аварию в нескольких километрах от райцентра Суровикино на федеральной трассе ВолгоградКаменск-Шахтинский. Об этом сообщил российский портал V1.ru.

Россиянин вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем KIA, принадлежащим дорожной службе. В результате тяжелые травмы получил начальник участка дорожного эксплуатационного предприятия №57, медикам спасти его не удалось.

Директор фирмы Омари Кварацхелии позже подтвердил, что за рулем легкового авто под Волгоградом был его сотрудник. «40 лет ему исполнилось две недели назад, Андреем звали. Парень был начальником участка, эта KIA за ним закреплена была. Он один в ней ехал», — разъяснил он журналистам.

По словам Кварацхелии, у военного, который врезался в иномарку дорожника, выявили тяжелую степень опьянения.

Ранее сообщалось, что военные бензовозы попали в ДТП на автодороге КольчугиноКиржач во Владимирской области.

Очевидцы предполагали, что аварию мог допустить водитель легковой машины, который нарушил скоростной режим. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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