В России захотели повысить один штраф в пять раз

Штрафы за сокрытие информации о загрязнении окружающей среды вырастут в пять раз

Штрафы за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о загрязнении окружающей среды захотели повысить в пять раз. О том, что правительство России поддержало соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Для должностных лиц сумма штрафа вырастет с 6 до 30 тысяч рублей, для юридических — с 80 о 200 тысяч. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, рассмотреть такую меру власти побудила состояние окружающей среды Челябинской области. Из-за большого объема выбросов «черное небо» переодически наблюдается в регионе неделями. Область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу легочных заболеваний, при этом ситуация только ухудшается.

«Местные чиновники проблему не признают. Население слышит от них только отговорки. Мол, не наши выбросы, это надуло из соседнего региона, это выхлопы машин, это туман, это пахнет дорожными работами. Все что угодно придумывают, лишь бы не признавать проблему, а люди задыхаются», — отметил Бурматов. Он добавил, что Челябинская область не одна — в ряде других регионов вопрос загрязнения стоит так же остро.

Ранее Госдума увеличила штрафы за переход железной дороги в неположенном месте. Теперь нарушитель должен будет заплатить 500 рублей вместо 100 рублей.