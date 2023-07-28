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15:59, 28 июля 2023Силовые структуры

Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму

ФСБ: под Белгородом осудили на 5 лет бывшего монаха за призывы к терроризму

Фото: Romasvetnik / Shutterstock / Fotodom

В Белгородской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего местного монаха за призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, монах-отшельник из Валуйского района оправдывал теракты и призывал совершать их. Он публиковал соответствующие видеоролики и посты в Telegram.

Отмечается, что мужчину ранее лишили монашеского чина.

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    Екатерина Власова
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