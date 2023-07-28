Загрузка мощностей российских заводов достигла исторического максимума

ЦБ заявил о росте производственных мощностей в РФ до рекордного 81%

Во втором квартале 2023 года загрузка производственных мощностей российских заводов составила 81 процента, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был поставлен в первом квартале года (80,3 процента). Об этом сообщает Банк России в июльском выпуске «Мониторинга предприятий», опубликованном на сайте регулятора.

Самых высоких уровней загрузка достигла в добыче полезных ископаемых (82,6 процента), обрабатывающих производствах (75,6 процента) и в строительстве (77,7 процента). Данные основаны на результатах опроса ЦБ предприятий нефинансового сектора начиная с 2000 года. В выборке участвуют более 14 500 предприятий.

О новом рекорде также заявили в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов года средняя загрузка мощностей составила 76,7 процента, что выше показателя прошлого года в 76,5 процента. Лидерами по загрузке стали производства бумаги и бумажных изделий —83,6 процента, текстиля и одежды — 81,5 процента. Наиболее низкие цифры экономисты зафиксировали в производствах химических веществ и химических продуктов — 67 процентов, резиновых и пластмассовых изделий — 67,2 процента.

Центробанк объяснил тенденцию тем, что заводы наращивают мощности и модернизируют производства «в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения». Параллельно с ростом загрузки увеличивалась и инвестиционная активность, отмечает регулятор. Наибольшую продемонстрировали автотранспортная отрасль, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. В строительстве и сфере услуг инвестиционная активность достигла максимумов с 2017 года, при этом, как ожидает регулятор, инвестиции продолжат расти.

Параллельно со стимулированием инвестиционной активности рост загрузки мощностей несет в себе проинфляционные риски. Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов в разговоре с РБК отметил, что при 100-процентной загрузке заводов возникает дополнительный спрос, но удовлетворить его не получается, поскольку невозможно физически произвести столько продукции. Профильный Telegram-канал MMI отмечает, что данные о рекордной загрузке иллюстрируют серьезный перегрев экономики.