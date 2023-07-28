Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье и попали на видео

«Москва 24»: два теплохода столкнулись в Яхроме и попали на видео

Два пассажирских теплохода, «Георгий Жуков» и «Пушкин», столкнулись в Подмосковье и попали на видео. Ролик публикует телеканал «Москва 24» в Telegram.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июля, на канале имени Москвы в Яхроме. Отмечается, что одно из судов слишком близко подошло к другому.

По словам очевидцев, столкновение было неминуемо. На борту теплоходов находились туристы. Никто из них не пострадал.

