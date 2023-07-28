Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:13, 28 июля 2023Путешествия

Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье и попали на видео

«Москва 24»: два теплохода столкнулись в Яхроме и попали на видео

Кадр: телеграм-канал «Москва 24»

Два пассажирских теплохода, «Георгий Жуков» и «Пушкин», столкнулись в Подмосковье и попали на видео. Ролик публикует телеканал «Москва 24» в Telegram.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июля, на канале имени Москвы в Яхроме. Отмечается, что одно из судов слишком близко подошло к другому.

По словам очевидцев, столкновение было неминуемо. На борту теплоходов находились туристы. Никто из них не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел в Таганроге Ростовской области

    Появилось видео с места взрыва в Таганроге Ростовской области

    Зеленский отказался выделять деньги на строительство музея голодомора

    Прибыль энергогигантов рухнула

    Sony назвала количество проданных консолей PlayStation 5

    В зданиях вокруг места взрыва в Таганроге выбило окна

    В России оценили возможность возобновления переговоров с США и Украиной

    В России объяснили необходимость наказывать граждан за дачу мелких взяток

    Автогигант назвал переход на электромобили огромным испытанием

    Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости