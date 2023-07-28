Ритуалы со сжиганием фальшивых купюр закончились для российской гадалки сроком

Гадалка в Краснодаре получила три года колонии за мошенничество с деньгами

В Краснодаре к трем года колонии приговорили российскую гадалку Яну Фисенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 28 июля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в 2019 году гадалка пообещала имевшей проблемы со здоровьем россиянке помочь, проведя магические ритуалы. Она потребовала у потерпевшей свечи, куриные яйца и деньги, которые «целительница» якобы сжигала во время ритуала. На деле же она подменяла купюры фальшивками. Общая сумма ущерба от деятельности Фисенко составила три миллиона 150 тысяч рублей.

Небольшой срок за свои преступления Фисенко получила благодаря наличию у нее шести малолетних детей, что стало смягчающим обстоятельством.

