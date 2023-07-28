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07:19, 28 июля 2023Россия

Черноморский флот отработал ракетную стрельбу по судну в море

Минобороны: Черноморский флот отработал ракетную стрельбу по судну в море

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Силы Черноморского флота (ЧФ) провели учения, в ходе которых отработали ракетные стрельбы по судну-мишени в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В учениях задействовали противокорабельные ракеты берегового базирования «Уран», а также ракеты морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А» — все они выполняли стрельбы по мишени, расположенной в западной части акватории Черного моря.

«В учении была задействована группировка разнородных сил в составе ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота и расчетов береговых ракетных комплексов "Бал"», — говорится в сообщении Минобороны.

Там также отчитались об успешных стрельбах и сообщили, что боевые части ракет, выпущенные силами ЧФ, поразили судно-мишень прямыми попаданиями в расчетное время.

Ранее российские военные провели учения по изоляции района Черного моря, которое закрыли для судоходства после приостановки участия в зерновой сделке. Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе учений и отработали задержание судна-нарушителя.

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    Анастасия Шейкина
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