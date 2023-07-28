Россиянин показывал прохожим на улице тату со свастикой и попал под следствие

В Томске возбудили дело против мужчины, показывавшего прохожим тату со свастикой

В Томске возбудили дело в отношении местного жителя за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае 2023 года фигуранта уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») КоАП РФ. Однако через месяц он снова стал показывать прохожим на улице Иркутский тракт татуировки со свастикой, являющейся символом нацистской Германии с 1920 по 1945 год.

Сейчас в отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») УК РФ.