Россиянин похитил из хранилища миллионы и проиграл их на спортивных ставках

В Томске осудят мужчину, похитившего из хранилища компании миллионы в 2013 году

В Томске суд рассмотрит дело 54-летнего экс-сотрудника организации связи о хищении миллионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По данным ведомства, в конце марта 2013 года фигурант пришел на рабочее место и похитил из хранилища 6 миллионов рублей и 15 тысяч долларов США. Эти деньги должны были отправить в банки.

После обнаружения пропажи, сотрудника компании объявили в федеральный розыск. Спустя десять лет в конце февраля 2023 года правоохранители узнали, что мужчина живет в Сочи по поддельным документам. Его этапировали в Томск и поместили в СИЗО.

Отмечается, что он проиграл все деньги, делая ставки на спорт.