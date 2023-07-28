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08:52, 28 июля 2023Мир

В Кремле оценили возможность поездки Путина в Сан-Франциско

Песков заявил, что речь о поездке Путина в США на саммит АТЭС пока не идет

Фото: Alexei Danichev / Reuters

В Кремле пока не обсуждается возможность поездки президента России Владимира Путина в США на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Сам Песков подчеркнул, что Москва не ждет приглашения Путина на форум. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила», — добавили в Кремле.

Как ранее писала газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц, власти США действительно не намерены приглашать Путина на встречу.

Некоторые СМИ допускают, что на форуме могут пройти переговоры главы КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом.

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    Виктория Кондратьева
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