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10:29, 29 июля 2023Россия

На Московском урбанфоруме в «Лужниках» пройдет специальная программа для детей

На Московском урбанфоруме в «Лужниках» детей научат управлять мини-экскаваторами

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Специальная программа для детей впервые пройдет в рамках Московского урбанистического форума в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

В «Лужниках» для юных гостей подготовят сразу несколько тематических площадок с играми и мастер-классами. Так, на площадке «Мой район» дети смогут построить целый город в интерактивной песочнице и научиться управлять мини-экскаваторами под руководством инструкторов. Там же пройдут мастер-классы по дыхательной гимнастике, занятия по развитию речи и эмоционального интеллекта и показы мультфильмов.

На площадке «Сделано в Москве» организуют мастер-классы по валянию, изготовлению украшений из оргстекла и созданию флорариума, а в зоне «Траектория роста» — мастер-классы детских технопарков по программированию, пайке, коллажированию, робототехнике и 3D.

Кроме того, на территории будет работать скалодром, модный маркет, зона симуляторов с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также зона, где можно будет сделать аквагрим.

Московский урбанфорум пройдет с 1 августа по 10 сентября сразу на четырех крупнейших площадках города и, как ожидается, станет самым масштабным за всю свою историю. Так, мероприятия будут проводиться в «Лужниках», Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».

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    Варвара Кошечкина
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