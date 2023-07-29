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05:08, 29 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили более 150 бойцов ВСУ

Савчук: группировка «Центр» уничтожила более 150 бойцов ВСУ, еще 10 в плену

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» уничтожили более 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 10 сдались в плен. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его информации, артиллерийским огнем также уничтожены унитожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап. В рамках контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20, а средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В Минобороны также отметили, что за неполный месяц в плен сдались более 40 украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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