В Армении арестовали экс-посла страны в России и его сына

Суд в Ереване арестовал экс-посла Армении в России Смбатяна и его сына

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Как писала Генпрокуратура, уголовное преследование Смбатяна и его сына Сергея было инициировано 27 июля. Посла ранее обвинили в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении применили залог в 20 миллионов драмов (38,2 тысячи долларов).

Дипломата и его сына — главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики — задержали в субботу 29 июля. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает армянское следствие, обвиняемые нанесли ущерб государству на 2,5 миллиона долларов.

Смбатян с 2002-го по 2010 годы был послом Армении в России, в 2018-м — 2021 годах — послом республики в Израиле.