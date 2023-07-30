Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:57, 30 июля 2023Культура

Twitter разблокировал аккаунт Канье Уэста после обещания никого не оскорблять

Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста после его обещания никого не оскорблять

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, пишет газета The Wall Street Journal.

Аккаунт артиста блокировали из-за нарушения правил компании — в частности, высказываний в адрес еврейской общины и слов, интерпретированных как побуждение к насилию. По словам источника WSJ, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как получила обещание, что рэпер не будет использовать ее для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.

Несмотря на разблокировку, страница рэпера будет работать с рядом ограничений. Например, он не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.

Американский еврейский комитет еще в октябре прошлого года назвал записи Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». Незадолго до этого рэпер опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

    Правительство выступило против выхода России из МВФ

    ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону

    Увеличилось число пострадавших из-за ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Умер муж певицы Натали

    Авария на МКАД с тремя пострадавшими попала на видео

    Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек

    В Италии предсказали «политическое решение» по украинскому кризису

    Внешний вид 67-летней Ларисы Долиной восхитил россиян

    В США рассказали об угрожающем Вашингтону «африканском поясе переворотов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости