Twitter разблокировал аккаунт Канье Уэста после обещания никого не оскорблять

Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста после его обещания никого не оскорблять

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, пишет газета The Wall Street Journal.

Аккаунт артиста блокировали из-за нарушения правил компании — в частности, высказываний в адрес еврейской общины и слов, интерпретированных как побуждение к насилию. По словам источника WSJ, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как получила обещание, что рэпер не будет использовать ее для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.

Несмотря на разблокировку, страница рэпера будет работать с рядом ограничений. Например, он не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.

Американский еврейский комитет еще в октябре прошлого года назвал записи Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». Незадолго до этого рэпер опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он.