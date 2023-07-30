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18:16, 30 июля 2023Россия

Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам

«Ромир»: больше трети россиян считают служебные романы недопустимыми

Фото: Unsplash

Больше трети россиян (35 процентов) считают служебные романы недопустимыми, а семь процентов просят начальство вмешаться в ситуацию в подобном случае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исследовательского холдинга «Ромир».

«Не определились с отношением к романам на работе 15 процентов респондентов», — сказано в публикации. При этом 50 процентов респондентов ответили, что служебные романы допустимы. Однако 24 процента из них сказали, что они возможны в том случае, если партнеры скрывают это от коллег.

Отмечается, что женщины чаще считают служебные романы безусловно допустимыми (28 процентов против 25 процентов). Мужчины же в 40 процентах случаев придерживаются противоположного мнения. Негативное отношение к любовным романам на работе выражали россияне в возрасте 35–44 лет. Терпимее всего к отношениям на работе относятся люди возрастных групп 18–24 лет, 25–34 лет и старше 60 лет.

Ранее половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю. В опросе приняли участие 1600 граждан. Одобряет идею четырехдневки каждый второй (49 процентов) опрошенный. Против введения третьего выходного выступают 28 процентов опрошенных, что является минимальным уровнем за четыре года.

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    Виктория Кондратьева
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