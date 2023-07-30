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13:32, 30 июля 2023Россия

Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, приехавшей на парад ВМФ

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад Военно-морского флота (ВМФ), и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 29 июля Путин пообщался с приехавшими в Москву многодетными семьями. На встрече с президентом глава семьи из Магадана рассказал, что хочет посетить Петербург, и попросил главу страны пожать ему руку. Путин поинтересовался, когда семья приедет в Северную столицу. Он также сказал, что если бы у семьи были билеты на час пораньше, они успели бы посетить парад ВМФ.

После этого Путин поручил узнать, остались ли билеты на поезд пораньше. Затем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что семье удалось помочь с билетами.

Вадим Горелов приехал в северную столицу с женой и семью детьми (всего в их семье 10 детей). После парада Путин пообщался с семейством и пожал многодетному отцу руку. В конце встречи они сделали совместное фото.

«Президент спросил о наших впечатлениях, пожелал всего хорошего, доброго. Для нас это самый лучший подарок — рукопожатие президента», — поделился с журналистами Горелов.

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    Варвара Кошечкина
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