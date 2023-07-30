Прохожие спасли едва не утонувшего в пруду Москвы мужчину

Прохожие спасли едва не утонувшего в Бирюлевском пруду Москвы мужчину

Москвич отправился купаться в Бирюлевском пруду и едва не утонул, его спасли проходившие мимо люди. Хотя купаться в водоеме запрещено, пострадавшего это не остановило, пишет Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах можно заметить, что у берега плавают два человека и просят прохожих помочь: третьего мужчины уже не видно над водой. К пруду бросился человек, который в итоге и вытащил пострадавшего. Слышно, как за кадром наблюдатели возмущаются тому, что мужчина захлебнулся «на ровном месте».

«Совсем ****** (с ума сошли)», — высказался еще один прохожий, комментируя, что все трое отправились купаться в запрещенном месте.

По данным «Подъема», медикам, приехавшим на место событий, удалось помочь пострадавшему, с ним все в порядке.

В начале июля другой мужчина тоже чуть не утонул в Большом Садовом пруду на севере Москвы. Спасатели вытащили его из воды, когда он уже с трудом держался на поверхности.