Президент России Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловской крепости

Президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) России, глава государства находится в Петропавловской крепости. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что политик пообщался с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Парад завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Путин в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите, прошедшем 27 — 28 июля.