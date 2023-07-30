Путин раскрыл причины своей выносливости

Президент Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Россия-Африка» раскрыл причины своей выносливости, отметив, что она досталась ему от предков. Его слова приводит РИА Новости.

«Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока», — сказал российский лидер.

Он добавил, что пока не планирует отдохнуть и не знает, удастся ли ему это, однако выразил надежду, что такой интенсивности в ближайшее время уже не будет.

Путин отметил, что накануне поздно закончились мероприятия саммита «Россия-Африка», переговоры с главами африканских стран завершились около двух часов ночи, после этого президент поговорил с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Ранее президент России заявил, что в курсе ситуации в зоне специальной военной операции, однако отказался считать своим делом управление войсками. «Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно», — отметил глава государства, добавив, что связывается с командирами, если это нужно.

