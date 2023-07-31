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10:37, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Телеведущий рассказал о неприятном случае со звездой Comedy Club на съемках

Ведущий Бартон заявил, что Тимура Родригеза возмутили вопросы на шоу «Детектор»

Кадр: « Шоу Воли» / Rutube

Психолог и ведущий шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» Марк Бартон заявил, что шоумена Тимур Родригеза возмутили вопросы на программе. Об этом случае он рассказал в проекте «Шоу Воли» на канале ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Бартон вспомнил, что на съемках «Детектора» с Родригезом произошел «не совсем приятный момент». «Что-то там ему не понравилось у нас, вопросики, которые я ему задавал, и он очень сильно начал возмущаться. Он человек воспитанный, мы очень быстро с ним договорились, программа закончилась, все хорошо», — поделился ведущий.

Он также предположил, что на недовольство звезды Comedy Club могли повлиять усталость и проблемы в личной жизни.

Шоу «Детектор» с Марком Бартоном начало выходить на «Пятнице!» в феврале 2022 года. В программе знаменитости отвечают на личные вопросы, проходя проверку на полиграфе. Если участник даст правдивые ответы, то получит шанс выиграть один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что комикесса Наталия Медведева в проекте «Детектор» призналась в зависти к коллегам по Comedy Woman. По словам юмористки, ей всегда казалось, что в других участниц шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей.

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    Маргарита Щигарева
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