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18:46, 31 июля 2023Силовые структуры

В Москве подростки взорвали петарду под дверью блогера

В Москве подростки взорвали дверь блогера по указанию украинских кураторов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве подростки напали на 47-летнего YouTube-блогера по указанию украинских кураторов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, куратор нашел в интернете 15-летнего парня и связался с ним в Discord. Мальчику предложили 12,5 тысячи долларов, если он взорвет три баллона монтажной пены и мощную петарду под дверью блогера. Подросток согласился и предложил знакомому за 5 тысяч долларов устроить взрыв совместно.

Вечером 29 июля мальчики пришли к дому на улице 2-я Квесисская в Савеловском районе, наклеили жвачку на камеру, поднялись на нужный этаж и реализовали задуманное. Отмечается, что пострадавших нет. Юных фигурантов быстро нашли и задержали.

Блогер считает, что к взрыву причастна его бывшая жена, развод с которой прошел со скандалом. Ранее от ее имени ему уже обливали дверь маслом, краской и мочой. Кроме того, на потерпевшего даже нападали с ножом, передавая «привет» от экс-супруги. После этого инцидента мужчине позвонил в Telegram человек в маске: он также стал унижать его новую жену и требовать выкрикнуть проукраинские лозунги.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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    Екатерина Власова
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