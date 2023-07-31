В Британии закрыли глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций

Times: Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций

Несмотря на западные санкции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, власти Великобритании не запрещают местным производителям экспортировать в Россию необходимое оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на полученные торговые данные.

Как стало известно изданию, кабмин закрывает глаза на экспорт оборудования, важного для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности. При этом Лондон утверждает, что санкции против России являются самыми суровыми экономическими мерами, когда-либо принятыми в отношении крупной экономики.

В частности, строительная компания Hill & Smith заявила в отчете за 2022 год, что у нее нет прямых российских клиентов или поставщиков. В то же время экспортные данные свидетельствуют, что одна из дочерних фирм продолжает поставлять российской ООО «Арктик СПГ 2» трубные опоры для крепления газопроводов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

