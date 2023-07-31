Россиянин домогался учеников лицея и получил пять лет колонии

Под Магаданом осудили на 5 лет мужчину, домогавшегося малолетних учеников лицея

В Магаданской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 48-летнего местного жителя, который домогался малолетних учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права десять лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в соответствующих учреждениях, а также деятельностью по обслуживаю и содержанию таких учреждений и территорий, на которых находятся учреждения, где осуществляется воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей.

По данным ведомства, 12 ноября 2021 года мужчина около лицея совершил на глазах у школьников непристойные действия сексуального характера.

