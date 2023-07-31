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20:45, 31 июля 2023Силовые структуры

Аферисты открыли в Москве подставные обменники и похитили 250 миллионов рублей

В Москве полиция задержала ОПГ за хищение под видом обмена валюты 250 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), члены которой похитили 250 миллионов рублей под видом обмена валюты в подставных пунктах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали семерых из 13 участников ОПГ, среди них есть граждане России и государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в серии мошенничеств. В МВД предоставили оперативное видео с совершенными преступлениями и задержанием подозреваемых.

На кадрах видны предполагаемые аферисты, скрывающиеся с деньгами. Силовики задержали их.

По данным МВД, преступная схема заработала весной 2022 года после введения в России ограничений с наличной валютой. Члены ОПГ арендовали помещения, в которых имелись два выхода, и обустраивали там офисы под пункты обмена валюты. В интернете они предлагали выгодный курс, завлекая желающих. К ним приходили люди, отдавали свои средства для обмена на доллары или евро, а подозреваемые скрывались через запасной выход с деньгами.

Общий ущерб превысил 250 миллионов рублей.

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    Любовь Ширижик
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