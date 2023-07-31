Мигранты из Ирака снова сожгли Коран в Швеции

Мигранты из Ирака провели новую акцию с сожжением Корана в Швеции

Мигранты из Ирака провели новую акцию с сожжением Корана у здания парламента Швеции в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение демонстрации. Организаторы акции — Салван Момика и Салван Наджем — пинали священное писание между собой, а затем подожгли книгу.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме. Около здания разорвали и сожгли Коран. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений, а власти Ирака наряду с некоторыми другими государствами жестко осудили такие акции.