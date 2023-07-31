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16:20, 31 июля 2023Моя страна

В российском регионе резко выросло число сайгаков

В Астраханской области в шесть раз увеличилось число сайгаков

Фото: Yakov Oskanov / Shutterstock / Fotodom

В Астраханской области численность сайгака в заказнике «Степной» увеличилась до 15 тысяч особей. Об этом сообщает РИА «Волга» со ссылкой на данные правительства региона.

Отмечается, что в 2000 году насчитывалось всего 2,5 тысячи особей. По словам руководителя службы природопользования Астраханской области Румиля Юнусова, в регионе идет активная работа по сохранению популяции редких и исчезающих видов животных. Благодаря этому численность сайгака ежегодно увеличивается.

В 2023 году в заказник «Степной» выпустили самца сайгака, выраженного в полувальных условиях в питомнике, с 2014 года было выпущено на волю 16 реликтовых антилоп.

По данным государственного мониторинга объектов животного мира численность охотничьих ресурсов в 2022 году составила 519 тысяч особей.

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    Варвара Кошечкина
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