В российском регионе резко выросло число сайгаков

В Астраханской области в шесть раз увеличилось число сайгаков

В Астраханской области численность сайгака в заказнике «Степной» увеличилась до 15 тысяч особей. Об этом сообщает РИА «Волга» со ссылкой на данные правительства региона.

Отмечается, что в 2000 году насчитывалось всего 2,5 тысячи особей. По словам руководителя службы природопользования Астраханской области Румиля Юнусова, в регионе идет активная работа по сохранению популяции редких и исчезающих видов животных. Благодаря этому численность сайгака ежегодно увеличивается.

В 2023 году в заказник «Степной» выпустили самца сайгака, выраженного в полувальных условиях в питомнике, с 2014 года было выпущено на волю 16 реликтовых антилоп.

По данным государственного мониторинга объектов животного мира численность охотничьих ресурсов в 2022 году составила 519 тысяч особей.